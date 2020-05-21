На Украине за сутки выявили 476 случаев заболевания коронавирусом

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На Украине в течение суток выявлено 476 случаев заболевания коронавирусом, общее число подтверждённых случаев достигло 19 706.
На Украине за сутки выявили 476 случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в своём Facebook.

За сутки также скончались 15 человек. Всего на Украине зафиксировано 579 летальных случаев.

Также за сутки выздоровели 272 пациента, общее число вылечившихся составило 6227.

При этом днём ранее на Украине выявили 354 случая коронавируса, 16 человек скончались.

Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.

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