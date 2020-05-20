На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений. Соответствующее постановление, как пишет Интерфакс-Украина, утверждено кабмином.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, при переходе области на следующий этап ослабления карантина будут учитываться инцидентность, загруженность коек пациентами с коронавирусом и количество тестирований.

«Проектом постановления предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин с учётом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин», — сказал он.

Как отметил министр, вводятся «некоторые критерии эпидситуации в регионах».

«А именно: инцидентность — это среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения, которое должно быть меньше 12 лиц; загруженность коек в медучреждениях, определённых для госпитализации пациентов с подтверждённым случаем коронавируса, что должно составлять менее 50%; а также количество тестирований методом ПЦР и ИФА — более чем 12 на 100 тыс. населения за последние семь дней», — рассказал он.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что общий карантин в стране может продлиться не менее чем до 22 июня.

По данным на 20 мая, число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 19 230.