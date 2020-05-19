На Украине рассказали о сроках окончания карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что общий карантин в стране продлится не менее чем до 22 июня.

«Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше — наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный, со смягчающими мерами, всё будет зависеть от эпидситуации», — рассказал Ляшко в эфире ТСН.



По его словам, если число заболевших COVID-19 будет стремительно уменьшаться, карантин может быть снят раньше.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.