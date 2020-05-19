На Украине рассказали о сроках окончания карантина

Короткая ссылка
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что общий карантин в стране продлится не менее чем до 22 июня.
На Украине рассказали о сроках окончания карантина
  • Reuters

«Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше — наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный, со смягчающими мерами, всё будет зависеть от эпидситуации», — рассказал Ляшко в эфире ТСН.

По его словам, если число заболевших COVID-19 будет стремительно уменьшаться, карантин может быть снят раньше.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить