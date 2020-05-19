На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«Начиная с 22 мая... будет введён, соответственно, правительством так называемый адаптивный карантин», — сказал он.
По его словам, ослабление карантинных мер будет происходить постепенно, каждый этап будет длиться десять дней.
В частности, как указал министр, кабмин планирует возобновить работу городского и пригородного транспорта и дать возможность проводить спортивные мероприятия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий проведение массового тестирования граждан на коронавирус.