На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.
На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

«Начиная с 22 мая... будет введён, соответственно, правительством так называемый адаптивный карантин», — сказал он.

По его словам, ослабление карантинных мер будет происходить постепенно, каждый этап будет длиться десять дней.

В частности, как указал министр, кабмин планирует возобновить работу городского и пригородного транспорта и дать возможность проводить спортивные мероприятия. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий проведение массового тестирования граждан на коронавирус.

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