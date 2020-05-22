Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом

Сотрудники Роспотребнадзора помогли коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в российском ведомстве, стороны провели консультации и посетили медучреждения в Кишинёве, Тирасполе и других городах.

Reuters