Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств

МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.

«Вопросы административно-территориального устройства Украины относятся к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», — говорится в опубликованном заявлении украинского ведомства.

В Киеве назвали манипулятивными утверждения о влиянии данной реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины.

«Права национальных меньшинств на Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками», — добавили в украинском МИД.

Там также заверили, что вопрос о будущем Болградского района будет решаться с учётом позиции местных жителей.

Украина призвала Болгарию к диалогу по данной ситуации.

20 мая болгарские депутаты призвали своё правительство принять меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области, который в соответствии с административной реформой планируется разделить на пять общин.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.