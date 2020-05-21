Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств

Короткая ссылка
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
  • Reuters

«Вопросы административно-территориального устройства Украины относятся к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», — говорится в опубликованном заявлении украинского ведомства.

В Киеве назвали манипулятивными утверждения о влиянии данной реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины.

«Права национальных меньшинств на Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками», — добавили в украинском МИД.

Там также заверили, что вопрос о будущем Болградского района будет решаться с учётом позиции местных жителей.

Украина призвала Болгарию к диалогу по данной ситуации.

20 мая болгарские депутаты призвали своё правительство принять меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области, который в соответствии с административной реформой планируется разделить на пять общин.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить