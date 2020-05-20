На Украине выявлена вспышка коронавируса в интернате

Очаг заболевания коронавирусом был выявлен в интернате на территории украинского города Мукачево.

Об этом говорится в сообщении на странице Мукачевского горсовета в Facebook.

«В Мукачево новый очаг распространения COVID-19 в областном интернате, расположенном на территории города», — указано в тексте.

Отмечается, что коронавирус был выявлен у 26 человек в интернате.

Всего в заведении работают примерно 230 человек.

Ранее стало известно, что правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.