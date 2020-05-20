В Раде потребовали создать комиссию по расследованию дела Порошенко

Депутаты Верховной рады Украины потребовали создать в парламенте следственную комиссию по расследованию признаков госизмены и злоупотребления властью экс-президентом страны Петром Порошенко. К этому, в частности, призвал сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко.

«Только сейчас мы начинаем понимать, что фактически в предыдущие годы Украина потеряла часть своего политического суверенитета в угоду политическим амбициям», — цитирует его РИА Новости.

Батенко добавил, что имеются «все признаки преступления и госизмены».

«Депутатская группа «За будущее» обращается к главе Верховной рады с просьбой безотлагательно создать временную следственную комиссию по этим фактам», — сказал он.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура Украины начала расследование в рамках уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью в связи с обнародованием аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена. По его словам, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Было продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена.

В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.