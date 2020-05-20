СМИ: На Украине возбудили дело из-за записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена
- Reuters
Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины.
«Офис генпрокурора внёс сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в материале.
Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
К материалам дела планируется приобщить записи вышеуказанных телефонных разговоров, которые передал ведомству депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Ранее в ходе пресс-конференции он продемонстрировал несколько фрагментов аудиозаписей разговоров, предположительно, Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри.
Один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена в обмен на выделение Украине $1 млрд.
В Верховной раде призвали создать комиссию по расследованию обнародованных аудиозаписей.
Спикер Рады Дмитрий Разумков потребовал от правоохранительных органов отреагировать на ситуацию и провести проверку записи.