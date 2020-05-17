В Латвии нашли пропавший в начале мая беспилотник

В Латвии нашли беспилотник, который в начале мая потерял управление и пропал. Дрон обнаружили в лесу, он зацепился за ветки деревьев.

Об этом сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

Выяснилось, что аппарат упал в день пропажи — 2 мая в 19:48.

«Информация о местонахождении дрона поступила от заметившего его человека, и на место происшествия отправились эксперты АГА и представители владельца летательного аппарата — компании UAVFactory», — цитирует Винцева РИА Новости.

Для снятия дрона привлекли пожарно-спасательную службу, после чего передали его АГА для расследования.

3 мая сообщалось, что беспилотник потерял управление и, как предполагалось, произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.

Из-за этого в стране ограничили использование воздушного пространства.