В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона

Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.

«Для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров», — цитирует РИА Новости Агентство гражданской авиации.

Кроме того, закрыто воздушное пространство над аэропортом Рига, отметил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

2 мая беспилотный летательный аппарат потерял управление и теперь произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов.

Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.

Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.