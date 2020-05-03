Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Короткая ссылка
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов.
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
  • Беспилотный летательный аппарат
  • Reuters

Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.

По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.

«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.

Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.

В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить