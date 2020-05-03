Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов.

Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.

По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.

«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.

Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.

В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана.