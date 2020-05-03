Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
- Беспилотный летательный аппарат
- Reuters
Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.
По его словам, система управления дроном отключилась вечером 2 мая.
«В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Беспилотник весит 26 кг, он летает со скоростью примерно 70 км/ч.
Жителей страны попросили сообщать информацию о перемещении аппарата.
В марте израильская армия подтвердила факт крушения беспилотного летательного аппарата на юге Ливана.