МГУ прокомментировал санкции Украины против вуза
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«Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажутся: если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приёма в МГУ», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что «академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввёл санкционные меры против ряда учреждений культуры и науки из России. В список, в частности, попали Эрмитаж и МГУ.