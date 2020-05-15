МГУ прокомментировал санкции Украины против вуза

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Санкции Украины в отношении МГУ не отразятся на приёме в вуз абитуриентов из этой страны, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
МГУ прокомментировал санкции Украины против вуза
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«Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажутся: если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приёма в МГУ», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что «академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввёл санкционные меры против ряда учреждений культуры и науки из России. В список, в частности, попали Эрмитаж и МГУ.

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