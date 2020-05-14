Лукашенко заявил о необходимости снизить цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с премьер-министром страны Сергеем Румасом заявил о необходимости снизить цену на поставляемый из России природный газ.

«Вчера я получил информацию, что Россия продаёт природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65—68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем... Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «не дело» в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне продавать российский газ в Германию дешевле, чем в Белоруссию.

В апреле Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что в складывающейся ситуации цена на природный газ должна быть более гибкой.