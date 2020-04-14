Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в складывающейся ситуации с пандемией коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой. Соответствующее заявление было сделано на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, ЕАЭС вошёл в кризис с нерешённым вопросом энергетики, который является базовым для устойчивой работы экономики.

Белорусский лидер считает, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки, надо договориться о том, как поступить.

«В первую очередь это касается цен и расчётов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи глав ЕАЭС планируется принятие совместного документа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить