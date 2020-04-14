Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в складывающейся ситуации с пандемией коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой. Соответствующее заявление было сделано на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

По его словам, ЕАЭС вошёл в кризис с нерешённым вопросом энергетики, который является базовым для устойчивой работы экономики.

Белорусский лидер считает, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки, надо договориться о том, как поступить.

«В первую очередь это касается цен и расчётов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи глав ЕАЭС планируется принятие совместного документа.