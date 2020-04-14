Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса
- РИА Новости
По его словам, ЕАЭС вошёл в кризис с нерешённым вопросом энергетики, который является базовым для устойчивой работы экономики.
Белорусский лидер считает, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки, надо договориться о том, как поступить.
«В первую очередь это касается цен и расчётов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи глав ЕАЭС планируется принятие совместного документа.