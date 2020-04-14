Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

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Президент России Владимир Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции
  • РИА Новости

«Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает белорусский лидер Александр Лукашенко, затем ожидаются выступления других участников.

По итогам планируется принятие совместного документа, добавил Песков.

Ранее Путин обсудил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном борьбу с коронавирусом и взаимодействие по линии ЕАЭС.

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