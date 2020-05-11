Глава Минздрава Латвии заявила о нехватке средств защиты для медиков
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- РИА Новости
Как сообщает Delfi, министр заявила, что нынешние запасы респираторов могут в скором времени закончиться, подобная ситуация сложилась и с некоторыми другими средствами индивидуальной защиты для врачей — одноразовыми халатами и защитными комбинезонами.
Винькеле подчеркнула, что запасы средств индивидуальной защиты критически малы. По её словам, в настоящее время ситуация разрешается.
Как сообщает издание, респираторы медучреждениям обеспечиваются с резервом в 1,5 дня. Запасов хирургических масок для медиков хватит примерно на две недели.
Ранее сообщалось, что страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для передвижения жителей между Литвой, Латвией и Эстонией.