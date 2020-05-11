Глава Минздрава Латвии заявила о нехватке средств защиты для медиков

Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что если критическая ситуация с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков будет продолжаться, то придется сократить количество медицинских услуг.

Как сообщает Delfi, министр заявила, что нынешние запасы респираторов могут в скором времени закончиться, подобная ситуация сложилась и с некоторыми другими средствами индивидуальной защиты для врачей — одноразовыми халатами и защитными комбинезонами.

Винькеле подчеркнула, что запасы средств индивидуальной защиты критически малы. По её словам, в настоящее время ситуация разрешается.

Как сообщает издание, респираторы медучреждениям обеспечиваются с резервом в 1,5 дня. Запасов хирургических масок для медиков хватит примерно на две недели.

Ранее сообщалось, что страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для передвижения жителей между Литвой, Латвией и Эстонией.