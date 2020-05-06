В Прибалтике с 15 мая откроют внутренние границы
- РИА Новости
«В ходе разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом договорились об открытии с 15 мая внутренних границ и свободном передвижении жителей стран Балтии», — написал в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что жители, которые прибудут из других стран, должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что власти Польши продлили запрет на въезд для иностранцев до 13 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.