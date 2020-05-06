В Прибалтике с 15 мая откроют внутренние границы

Страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для передвижения жителей между Литвой, Латвией и Эстонией.

«В ходе разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом договорились об открытии с 15 мая внутренних границ и свободном передвижении жителей стран Балтии», — написал в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что жители, которые прибудут из других стран, должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что власти Польши продлили запрет на въезд для иностранцев до 13 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.