В Госдуме объяснили призыв Порошенко о санкциях против соцсетей России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT призыв экс-президента Украины Петра Порошенко к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому созвать заседание СНБО и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.

«То, что сегодня происходит, когда через социальные сети рассказывается правда и о Второй мировой войне, о роли Советского Союза, в том числе и Украины, в борьбе с нацистами — это, естественно, ни Порошенко, ни его окружению не нравится. Они видят, что вектор гражданского общества сегодня меняется в сторону установления добрососедских отношений с Россией», — отметил Водолацкий.

По словам депутата, такое предложение экс-президента связано с тем, что растёт недовольство среди граждан Украины, поэтому, для того, чтобы продолжать их «зомбировать», необходимо «отсечь правду».

«Пётр Алексеевич больше переживает за себя, чем за Украину и её народ. Это и (нарушение.—RT) свободы слова, и ущемление прав русскоязычного населения, которое он проповедовал, — это всё звенья одной цепи», — заключил парламентарий.

Ранее Порошенко потребовал Зеленского продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.

По его словам, усилия нужно направлять на «информационное противодействие гибридной агрессии».

Весной 2017 года занимавший тогда пост президента Украины Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц из России, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассников», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.