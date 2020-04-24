СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей

СНБО Украины подготовил проект решения о применении санкций в отношении российских социальных сетей и IT-компаний. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Там отметили, что соответствующий вопрос вынесут на заседании СНБО, которое пройдёт в ближайшее время.

Ранее в СНБО отмечали необходимость соблюдения санкций, введённых в отношении российских социальных сетей.

Весной 2017 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц из России, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассников», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.