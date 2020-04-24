СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей

Короткая ссылка
СНБО Украины подготовил проект решения о применении санкций в отношении российских социальных сетей и IT-компаний. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей
  • Pixabay

«Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Там отметили, что соответствующий вопрос вынесут на заседании СНБО, которое пройдёт в ближайшее время.

Ранее в СНБО отмечали необходимость соблюдения санкций, введённых в отношении российских социальных сетей. 

Весной 2017 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц из России, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассников», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить