В СНБО призвали к соблюдению санкций Украины против российских соцсетей
- РИА Новости
Таким образом он отреагировал на появление сообщений о возможной отмене рассматриваемых ограничительных мер.
«Александр Данилюк... обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
16 мая 2017 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В него вошли многие российские СМИ, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru.
В апреле текущего года политик заявил, что не считает запрет в стране российских социальных сетей нарушением свободы слова.