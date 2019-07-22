В СНБО призвали к соблюдению санкций Украины против российских соцсетей

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости соблюдения санкций, введённых в отношении российских социальных сетей, до завершения срока их действия или отмены.
В СНБО призвали к соблюдению санкций Украины против российских соцсетей
  • РИА Новости

Таким образом он отреагировал на появление сообщений о возможной отмене рассматриваемых ограничительных мер.

«Александр Данилюк... обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

16 мая 2017 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В него вошли многие российские СМИ, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru.

В апреле текущего года политик заявил, что не считает запрет в стране российских социальных сетей нарушением свободы слова. 

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