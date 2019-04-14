Порошенко не считает запрет российских соцсетей нарушением свободы слова

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Украинский президент Пётр Порошенко не считает запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» нарушением свободы слова. Об этом он заявил в эфире канала «Прямой».
Порошенко не считает запрет российских соцсетей нарушением свободы слова
  • Reuters

По словам Порошенко, за политические мотивы «за эти пять лет ни один человек не пострадал».

«Я горжусь тем, что, несмотря на все слухи, средства массовой информации имели возможность свободно работать, украинские СМИ. Я не считаю ограничением свободы слова запрет «Одноклассников» и «ВКонтакте», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре 2018 года сообщалось, что запрещённые на Украине российские сайты вошли в десятку наиболее популярных ресурсов, которые посещают украинцы.

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