Порошенко потребовал поддерживать санкции против российских соцсетей

Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского созвать заседание СНБО и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов на Украине», — цитирует Порошенко РИА Новости.

По его словам, усилия нужно направлять на «информационное противодействие гибридной агрессии».

В апреле СНБО подготовил проект решения о применении санкций в отношении российских социальных сетей и IT-компаний.

Весной 2017 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц из России, в том числе против социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.