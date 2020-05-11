Порошенко потребовал поддерживать санкции против российских соцсетей

Короткая ссылка
Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского созвать заседание СНБО и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.
Порошенко потребовал поддерживать санкции против российских соцсетей
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов на Украине», — цитирует Порошенко РИА Новости.

По его словам, усилия нужно направлять на «информационное противодействие гибридной агрессии».

В апреле СНБО подготовил проект решения о применении санкций в отношении российских социальных сетей и IT-компаний.

Весной 2017 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц из России, в том числе против социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить