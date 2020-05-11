Порошенко потребовал поддерживать санкции против российских соцсетей
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- globallookpress.com
«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов на Украине», — цитирует Порошенко РИА Новости.
По его словам, усилия нужно направлять на «информационное противодействие гибридной агрессии».
В апреле СНБО подготовил проект решения о применении санкций в отношении российских социальных сетей и IT-компаний.
Весной 2017 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц из России, в том числе против социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсов «Яндекс» и Mail.ru.