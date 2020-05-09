Из подтопленных сёл Казахстана откачали 4,5 млн кубических метров воды

Спасатели откачали свыше 4,5 млн куб. м воды из нескольких населённых пунктов в Туркестанской области Казахстана, которые оказались подтопленными в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

«За прошедшие сутки из подтопленных населённых пунктов Мактааральского района откачано более 1,5 млн куб. м воды, всего откачано свыше 4,5 млн куб. м», — сказал он.

Он добавил, что вместе с этим были возведены временные дамбы общей протяжённостью 21 км, уложены свыше 86 тыс. мешков и установлены три коллектора для отвода воды.

Ранее в Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.