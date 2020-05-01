В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища. Об этом сообщает МЧС республики.

«Спасатели осуществили временную эвакуацию населения Кургантепа на безопасную территорию. Жертв и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прорыв дамбы произошёл в 05:55 (03:55 мск) в результате утечки воды шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища.

Как передаёт ТАСС, на место происшествия прибыли премьер-министр, главы МВД, МЧС и Национальной гвардии республики.

В аварийно-спасательных работах принимают участие около 1 тыс. сотрудников спасательных служб с использованием 200 единиц специальной техники.

В октябре произошло разрушение дамбы технического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Красноярского края, в результате которого погибли 17 человек.