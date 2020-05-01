В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
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«Спасатели осуществили временную эвакуацию населения Кургантепа на безопасную территорию. Жертв и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Прорыв дамбы произошёл в 05:55 (03:55 мск) в результате утечки воды шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища.
Как передаёт ТАСС, на место происшествия прибыли премьер-министр, главы МВД, МЧС и Национальной гвардии республики.
В аварийно-спасательных работах принимают участие около 1 тыс. сотрудников спасательных служб с использованием 200 единиц специальной техники.
В октябре произошло разрушение дамбы технического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Красноярского края, в результате которого погибли 17 человек.