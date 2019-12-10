Власти Красноярского края сняли введённый после прорыва дамб режим ЧС

Короткая ссылка
Власти Красноярского края сняли режим ЧС, введённый в регионе после прорыва дамб в октябре в Курагинском районе.
Власти Красноярского края сняли введённый после прорыва дамб режим ЧС
  • © МЧС России по Красноярскому краю

«Все необходимые мероприятия в зоне ЧС завершены, с учётом этого предлагается отменить режим ЧС на территории края», — сказал на заседании первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых.

Это решение было поддержано членами регионального правительства, пишет ТАСС.

На территории муниципального образования режим ЧС будет сохранён.

21 ноября Росприроднадзор завершил проверку золотодобывающей артели ООО «Сисим», в техническом водоёме которой в октябре прорвало дамбу.

19 октября произошло разрушение дамбы технического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Красноярского края. В результате инцидента погибли 17 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить