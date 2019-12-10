Власти Красноярского края сняли введённый после прорыва дамб режим ЧС

Власти Красноярского края сняли режим ЧС, введённый в регионе после прорыва дамб в октябре в Курагинском районе.

«Все необходимые мероприятия в зоне ЧС завершены, с учётом этого предлагается отменить режим ЧС на территории края», — сказал на заседании первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых.

Это решение было поддержано членами регионального правительства, пишет ТАСС.

На территории муниципального образования режим ЧС будет сохранён.

21 ноября Росприроднадзор завершил проверку золотодобывающей артели ООО «Сисим», в техническом водоёме которой в октябре прорвало дамбу.

19 октября произошло разрушение дамбы технического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Красноярского края. В результате инцидента погибли 17 человек.