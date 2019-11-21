Росприроднадзор проверил артель после прорыва дамбы под Красноярском

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Росприроднадзор завершил проверку золотодобывающей артели ООО «Сисим», в техническом водоёме которой в октябре прорвало дамбу.
Росприроднадзор проверил артель после прорыва дамбы под Красноярском
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«Проверкой установлено, что разработка месторождения россыпного золота велась в нарушение принятых проектных решений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что эти нарушения стали возможной причиной разрушения дамб, которое привело к затоплению.

«Материалы проверки направлены в Федеральное агентство по недропользованию для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами», — указано в тексте.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае.

19 октября произошло разрушение дамбы технического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Красноярского края. В результате инцидента погибли 17 человек.

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