В Казахстане эвакуируют людей из-за прорыва дамбы в Узбекистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти страны эвакуируют своих граждан в Туркестанской области из-за прорыва дамбы в Узбекистане.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление десяти посёлков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тыс. жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством», — сказал он.

Ранее в Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.