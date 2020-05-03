В Казахстане эвакуируют людей из-за прорыва дамбы в Узбекистане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти страны эвакуируют своих граждан в Туркестанской области из-за прорыва дамбы в Узбекистане.
В Казахстане эвакуируют людей из-за прорыва дамбы в Узбекистане
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление десяти посёлков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тыс. жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством», — сказал он.

Ранее в Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.

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