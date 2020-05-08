Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией
  • РИА Новости

По его мнению, данный шаг со стороны грузинских властей является ошибкой. Он отметил, что Украина не собирается отзывать своего посла из Грузии.

«У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину… Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», — приводит его заявление телеканал «НАШ».

Вместе с этим он выразил надежду, что после консультаций все стороны поймут, что «в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране».

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за ситуации с назначением Саакашвили.

7 мая стало известно, что Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Зеленский уже подписал соответствующий указ.

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