Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

По его мнению, данный шаг со стороны грузинских властей является ошибкой. Он отметил, что Украина не собирается отзывать своего посла из Грузии.

«У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину… Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», — приводит его заявление телеканал «НАШ».

Вместе с этим он выразил надежду, что после консультаций все стороны поймут, что «в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране».

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за ситуации с назначением Саакашвили.

7 мая стало известно, что Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Зеленский уже подписал соответствующий указ.