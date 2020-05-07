Путин и Токаев обсудили борьбу России и Казахстана с пандемией
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Обсуждались принимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и её последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере», — отметили там.
Также главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Путин и Токаев подчеркнули особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм.
29 апреля Токаев продлил действие режима чрезвычайного положения в Казахстане до 11 мая.
Срок весеннего призыва в армию в стране продлили до августа.