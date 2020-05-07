Путин и Токаев обсудили борьбу России и Казахстана с пандемией

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора отметили, что важно и далее плотно координировать действия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждались принимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и её последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере», — отметили там.

Также главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Путин и Токаев подчеркнули особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм.

29 апреля Токаев продлил действие режима чрезвычайного положения в Казахстане до 11 мая.

Срок весеннего призыва в армию в стране продлили до августа.