В Казахстане продлили срок весеннего призыва в армию

В Казахстане срок весеннего призыва в армию продлён до августа на фоне пандемии коронавирусной инфекции, следует из указа президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

«Заголовок изложить в следующей редакции: «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, в марте — июне и сентябре — декабре 2020 года, а также очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — августе и сентябре — декабре 2020 года», — говорится в опубликованном документе.

Изначально планировалось завершить призыв в июне.

В конце марта в Казахстане приостановили весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введённым из-за распространения коронавируса.

29 апреля Токаев продлил действие режима чрезвычайного положения в Казахстане до 11 мая.