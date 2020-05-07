В Минске рассказали о соглашении по расчётам по нефти с Россией
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА.
«Договорённости по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счёт российского бюджета, на финальной стадии», — сказал он.
В феврале министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила Минску постепенно снижать премию к цене на нефть.
В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию вокруг договорённостей с Россией по поставкам нефти.