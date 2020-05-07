В Минске рассказали о соглашении по расчётам по нефти с Россией

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что подготовка соглашения между Минфинами Белоруссии и России по межбюджетным расчётам по нефти находится на финальной стадии.
В Минске рассказали о соглашении по расчётам по нефти с Россией
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА.

«Договорённости по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счёт российского бюджета, на финальной стадии», — сказал он.

В феврале министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила Минску постепенно снижать премию к цене на нефть.

В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию вокруг договорённостей с Россией по поставкам нефти.

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