Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва предложила Минску постепенно снижать премию к цене на нефть.
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
  • РИА Новости

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — приводит РИА Новости слова Новака.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.

В Кремле подтвердили, что тема компенсации потерь Минска из-за налогового манёвра затрагивалась в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

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