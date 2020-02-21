Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва предложила Минску постепенно снижать премию к цене на нефть.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — приводит РИА Новости слова Новака.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.

В Кремле подтвердили, что тема компенсации потерь Минска из-за налогового манёвра затрагивалась в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.