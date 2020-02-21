Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

Потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко.

«Это же простой счёт — наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн тонн, это примерно $420—430 млн, которые мы теряем», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, президент России Владимир Путин предложил компенсировать эти деньги за счёт российских компаний.

Как отметил глава белорусского государства, это «уже какое-то движение вперёд» и в этом направлении будет вестись работа.

Ранее в Кремле подтвердили, что тема компенсации потерь Минска из-за налогового манёвра затрагивалась в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

Манёвр предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение налоговой ставки на её добычу.