Депутат Госдумы прокомментировал заявление главы МИД Украины о «возвращении» Крыма

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» полуострова.
Депутат Госдумы прокомментировал заявление главы МИД Украины о «возвращении» Крыма
  • РИА Новости

«Три шага — и все тупиковые. Не до украинских идей сейчас — Запад думает, как минимизировать потери от кризиса мировой экономики», — отметил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Ранее Кулеба назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма.

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

Слова украинского министра также прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. 

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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