В Госдуме оценили слова украинского министра о «возвращении» Крыма

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.

«Я думаю, что политики и чиновники на Украине прекрасно понимают бесперспективность любых усилий по так называемому возвращению Крыма», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что подобными заявлениями «Киев только подтверждает свой неконструктивный подход».

«Эта тактика не вызывает симпатий ни в Крыму, ни в международном сообществе», — уверен он.

Ранее Кулеба назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма.

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».