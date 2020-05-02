Глава МВД Молдавии болен коронавирусом

Глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.

«Чтобы предотвратить появление ошибочной информации в средствах массовой информации, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на новую вирусную инфекцию у меня подтвердили лёгкую форму COVID-19», — написал он в Facebook.

По его словам, ему не потребовалась госпитализация.

«В настоящий момент я нахожусь дома в самоизоляции, моё состояние здоровья удовлетворительное», — добавил Войку.

Парламент Молдавии 17 марта ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней.

24 апреля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны решили частично снять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.