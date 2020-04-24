В Молдавии намерены частично отменить ограничения из-за коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны решили частично снять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге по итогам прошедшего заседания Единого центра по управлению кризисом.

«Комиссии по чрезвычайным ситуациям... будет предложено снять с 27 апреля полностью или частично ряд ограничений. Будут разрешены прогулки в парках группами до трёх человек при соблюдении социальной дистанции, но сохранится запрет на посещение детских и игровых площадок», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что 27 апреля в стране возобновят работу магазины, торгующие непродовольственными товарами, за исключением рынков и торговых центров. Вместе с этим сохранится запрет на доступ в рестораны и кафе.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.