Число заражённых коронавирусом в Молдавии превысило 3,4 тысячи

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Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Молдавии выросло до 3408, за сутки было подтверждено 104 новых случая болезни.
Число заражённых коронавирусом в Молдавии превысило 3,4 тысячи
  • РИА Новости

«Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано ещё два новых случая смерти из-за COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение молдавского Минздрава.

Всего с начала пандемии в стране скончались 96 человек.

Парламент 17 марта ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней.

24 апреля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны решили частично снять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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