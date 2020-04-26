Число заражённых коронавирусом в Молдавии превысило 3,4 тысячи

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Молдавии выросло до 3408, за сутки было подтверждено 104 новых случая болезни.

«Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано ещё два новых случая смерти из-за COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение молдавского Минздрава.

Всего с начала пандемии в стране скончались 96 человек.

Парламент 17 марта ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней.

24 апреля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны решили частично снять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.