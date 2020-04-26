Число заражённых коронавирусом в Молдавии превысило 3,4 тысячи
- РИА Новости
«Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано ещё два новых случая смерти из-за COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение молдавского Минздрава.
Всего с начала пандемии в стране скончались 96 человек.
Парламент 17 марта ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней.
24 апреля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны решили частично снять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.