В Госдуме прокомментировали призыв Рады усилить давление на Россию

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятое Верховной радой постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.

«Мы — самостоятельное, состоявшееся государство с тысячелетней историей, и сами решаем, как развивать транспортную логистику и обеспечивать безопасность своей территории. Обращение Верховной рады Украины к международным парламентариям — это чистейшей воды популизм. Своими территориями мы не торгуем, в качестве уступок не отдаём, в случае угрозы — защищаем»,  — сказал он.

Депутат отметил, что Крымский мост построен в российских территориальных водах и обозначен на всех навигационных картах мира вне зависимости от того, «нравится это Украине или нет».

«Поэтому меры по обеспечению безопасности мореходства вблизи Крымского полуострова я считаю абсолютно адекватными, правильными. Так что в итоге обращение Верховной рады — это всего лишь хайп для украинских депутатов, желающих погреться в лучах медиаславы», — добавил Бальбек.

Ранее Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.

В частности, украинский парламент призывает мировое сообщество продолжать политику непризнания присоединения Крыма к России и усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление.

Также в нём говорится о требовании к Москве «отказаться от расширения агрессивных действий в Черноморском регионе» и об осуждении возведения Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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