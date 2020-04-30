Рада призвала усилить международное давление на Россию

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Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию, передаёт УНИАН.
Рада призвала усилить международное давление на Россию
  • РИА Новости

Сообщается, что за документ проголосовали 309 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, украинский парламент призывает мировое сообщество продолжать политику непризнания присоединения Крыма к России и усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление.

Также в нём говорится о требовании к Москве «отказаться от расширения агрессивных действий в Черноморском регионе» и об осуждении возведения Крымского моста.

Ранее в МИД по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией заявили, что полуостров миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на российскую территорию. 

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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