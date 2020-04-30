Рада призвала усилить международное давление на Россию
- РИА Новости
Сообщается, что за документ проголосовали 309 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, украинский парламент призывает мировое сообщество продолжать политику непризнания присоединения Крыма к России и усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление.
Также в нём говорится о требовании к Москве «отказаться от расширения агрессивных действий в Черноморском регионе» и об осуждении возведения Крымского моста.
Ранее в МИД по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией заявили, что полуостров миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на российскую территорию.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.