Рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию, передаёт УНИАН.

Сообщается, что за документ проголосовали 309 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, украинский парламент призывает мировое сообщество продолжать политику непризнания присоединения Крыма к России и усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление.

Также в нём говорится о требовании к Москве «отказаться от расширения агрессивных действий в Черноморском регионе» и об осуждении возведения Крымского моста.

Ранее в МИД по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией заявили, что полуостров миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на российскую территорию.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.