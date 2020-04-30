В Совфеде отреагировали на призыв Рады усилить давление на Россию

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT принятое Верховной радой постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию,
В Совфеде отреагировали на призыв Рады усилить давление на Россию
  • Reuters

«В то время, когда весь мир пытается начать сотрудничество в тяжёлое время... Когда люди пытаются помочь друг другу медикаментами, украинская сторона выступает с подобным заявлением. Мне кажется, трудно охарактеризовать подобное выступление. Потому что оно пронизано какой-то ненавистью к нашей стране, хотя Россия для этого ничего не делала», — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, все призывы украинской стороны к тому, чтобы «не признавать» Крым и «сдерживать» Россию в Черноморском регионе, «абсолютно бессмысленны». 

«Во-первых, они ни к чему не приведут, а во-вторых, они только ухудшают отношения между нашими странами. Поэтому я думаю, что мы обращать внимания на подобные вещи не будем», — заключил парламентарий. 

Ранее Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.

В частности, украинский парламент призывает мировое сообщество продолжить политику непризнания присоединения Крыма к России и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление.

Также в постановлении говорится о требовании к Москве «отказаться от расширения агрессивных действий в Черноморском регионе» и об осуждении возведения Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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