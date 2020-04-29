В Казахстане возобновят работу малого бизнеса и внутренние авиарейсы

Правительство Казахстана разрешило с 4 мая частично возобновить работу малого бизнеса, а также внутренние авиарейсы.

Как сообщает Интерфакс, с 4 мая в стране возобновляется работа всех видов непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м до 17:00, открываются фотосалоны и киоски с цветами.

По записи будут работать парикмахерские, медицинские центры и стоматологические клиники. Также с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

С 1 мая возобновляются регулярные перелёты между Нур-Султаном и Алма-Атой, с 4 мая — ряд других внутренних авиарейсов.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, режим будет действовать до 11 мая.

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане составляет 3105, умерли 25 человек.