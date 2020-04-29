На Украине заявили о возможности вспышки туберкулёза в стране

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время в стране может случиться вспышка туберкулёза, если сложная ситуация с финансированием медучреждений не изменится.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление министра.

«На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулёзных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей», — сказал он.

В сентябре 2019 года доктор биологических наук Александр Апт, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН, в беседе с НСН оценил ситуацию с туберкулёзом в России.