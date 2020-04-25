НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
  • Reuters

«Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией (с падением мировых цен на нефть), восстановили все резервы, все ёмкости. Загруженность (НПЗ республики) близка к 100%-ной», — приводит РИА Новости его слова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав».

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.

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