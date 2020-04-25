Лукашенко назвал сроки появления новой Конституции Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии может появиться новая Конституция.

Об этом он сказал журналистам в ходе республиканского субботника.

«Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса.

14 апреля белорусский президент подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.