Лукашенко назвал сроки появления новой Конституции Белоруссии
- РИА Новости
Об этом он сказал журналистам в ходе республиканского субботника.
«Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию», — цитирует его БЕЛТА.
Ранее Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса.
14 апреля белорусский президент подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.