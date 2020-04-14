Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в тексте.

Договорённости предполагают взаимное снижение стоимости виз с €60 до €35, при этом срок пребывания увеличится в два раза — до 180 дней в году.

Кроме того, белорусский лидер подписал соглашение с ЕС о реадмиссии, в соответствии с которым стороны должны будут осуществлять обратный приём своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.