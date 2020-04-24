Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
«Указом предусматриваются меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определён в приложении к указу», — указывает агентство.
Отмечается, что, в частности, индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчёта единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.
Также, согласно документу, будет предоставлена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, сокращён срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.
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