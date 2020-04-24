Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

«Указом предусматриваются меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определён в приложении к указу», — указывает агентство.

Отмечается, что, в частности, индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчёта единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.

Также, согласно документу, будет предоставлена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, сокращён срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.

Ранее Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.