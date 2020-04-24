Число жертв коронавируса в Казахстане достигло 21

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане достигло 21. Об этом сообщил оперативный штаб государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте страны.

«В Шымкенте зарегистрирован один новый случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1968 года рождения. Всего в Казахстане от COVID-19 скончался 21 человек», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в стране планируют постепенно снимать ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции при условии соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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