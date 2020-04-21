Власти Казахстана планируют постепенно снимать ограничительные меры
«С 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчён карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий в строительной отрасли и некоторых видов услуг... мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса», — цитирует его РИА Новости.
Глава правительства Казахстана подчеркнул, что «такая же работа будет проводиться и по другим регионам республики».
На текущий момент в Казахстане подтверждено 1949 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 заболевших скончались.
Ранее сообщалось о 1735 случаях заражения коронавирусом в Казахстане.